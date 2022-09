Mann wegen Drogenhandel in Polen in Wien-Meidling festgenommen

Ein 38-jähriger Mann, der per europäischen Haftbefehl wegen Drogenhandels in Polen gesucht wurde, ist am Mittwoch in der Früh in einer Wohnung in Wien-Meidling festgenommen worden. Als die Beamten an der Wohnungstüre klopften, versuchte der Pole über den Balkon im ersten Stock zu flüchten. Dieser Fluchtversuch wurde von den Polizisten, die die Wohnung von Außen sicherten, aber unterbunden, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: