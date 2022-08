32-Jähriger attackierte Mann in Favoriten mit Rasiermesser

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor Mitternacht, kam es in Wien Favoriten zu einer Attacke mit einem Rasiermesser. Ein 32-jähriger Syrer soll mit dem Messer auf einen ebenfalls 32-Jährigen losgegangen sein. Zeugen schlugen Alarm, die Polizei konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatorts vorläufig festnehmen und das Messer sicherstellen.

Warum es zu der Messer-Attacke gekommen ist, ist noch völlig unklar. Der Festgenommene befand sich am Tag nach der Tat noch in polizeilicher Anhaltung.

