Wiener-Linien-Kontrolleur von Schwarzfahrer attackiert und verletzt

Ein Kontrollor der Wiener Linien ist in der Nacht auf Freitag von einem Schwarzfahrer attackiert und verletzt worden. Ein 26-jähriger Fahrgast war in einer Straßenbahn am Europaplatz ohne Ticket erwischt worden. Der junge Mann wollte zunächst einen Teil der Strafe bar zahlen und gab dem 34-jährigen Kontrollor und dessen 43-jähriger Kollegin 30 Euro. Kurz darauf wollte er das Geld wiederhaben und schlug und biss den 34-Jährigen. Die Polizei nahm den Täter schließlich fest.

Der Vorfall hatte sich um Mitternacht ereignet, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst am Samstag. Der Kontrollor erlitt durch Schläge Verletzungen an der Nase und bei der Augenbraue sowie einen Bissabdruck an der rechten Schulter, außerdem wurde er von dem Täter gewürgt. Passanten kamen den Kontrolloren zu Hilfe und drängten den Schwarzfahrer von dem 34-Jährigen weg, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der verletzte Wiener-Linien-Mitarbeiter wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht.