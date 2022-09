Party in Brigittenau endete mit Schlägen gegen Polizisten

In der Nacht auf Mittwoch feierten rund 40 Partygäste noch um 1 Uhr nachts in einer Wohnung in Brigittenau immer noch - mit voller Lautstärke. Die Polizei wurde aufgrund des massiven Lärms verständigt, die Wohnungsmieterin öffnete den Beamten die Tür.

Die Polizisten forderten sie auf, den Lärm einzustellen. Die rund 40 anwesenden Gäste weigerten sich zunächst. Die Wohnungsmieterin beendete die Party schließlich aber doch und die Gäste verließen die Wohnung.

Festnahme verweigert

Im Stiegenhaus rebellierte dann ein 18-jähriger Österreicher: Er zeigte verhöhnende Gesten in Richtung der Polizisten. Die Exekutive forderte den Mann auf, sich auszuweisen, woraufhin der Tatverdächtige versucht haben soll, dem zu entkommen und schlug den Beamten mutmaßlich mit der flachen Hand ins Gesicht und lief die Stiegen hinunter.

Gegen die anschließende Festnahme soll sich der 18-Jährige gewehrt haben und währenddessen noch die Beamten beschimpft haben. Der 18-jähriger Freund des Tatverdächtigen soll versucht haben, die Fesnahme zu verhindern, woraufhin er den Polizisten an der Schulter gepackt haben soll.

Mehrere Anzeigen

Auch er wurde festgenommen. Die beiden Personen hatten einen Alkoholwert von rund einer Promille und bei ihnen wurde Cannabis gefunden. Neben den Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch müssen die Tatverdächtigen auch mit mehreren verwaltungsrechtlichen Anzeigen rechnen.

