Illegales Autorennen am Ring: Unbeteiligte bei Unfall getötet

Der Ring als Rennbahn: Sonntag Abend, kurz vor 20 Uhr. Ein 26-Jähriger soll am Schottenring mit weit überhöhter Geschwindigkeit entlang gerast sein. Bei der Wipplingerstraße soll er das Rotlicht an der dortigen Ampel missachtet haben - und dabei das Auto einer 48-jährigen Frau "abgeschossen" haben, die grade bei Grün in den Schottenring gefahren sein soll.

Die Frau wurde im Auto eingeklemmt - ein zufällig vorbeikommender Disponent der Wiener Berufsrettung leistete Erste Hilfe, die Frau wurde noch aus dem Fahrzeug geschnitten und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Lenker verletzt

Der Lenker, der den Unfall verursacht haben dürfte, erlitt ebenfalls Verletzungen, verweigerte laut Berufsrettung allerdings den Transport in ein Krankenhaus.

Zeugen schilderten der Polizei bei der Unfallaufnahme, dass sich der Unfalllenker ein Wettrennen mit einem anderen Lenker geliefert habe. Der gesamte Vorfall wurde mitgefilmt, die Polizei stellte das Video sicher. Eine Amtsärztin stellte darüber hinaus bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher Übermüdung fest. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des Mannes an.

