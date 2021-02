Tipps für einen besonderen Valentinstag in Wien

Rundgang in der Oper

Wem das alles nicht zusagt: Es gibt noch eine Neuheit in der Stadt, nämlich den kostenlosen Architektur-Rundgang in der Wiener Staatsoper. Dabei wird man von 11 bis 16 Uhr auf einem klar erkennbaren Pfad sowie mittels Informationstafeln durch die historischen Räume des Gebäudes geleitet.

Über QR-Codes können Informationen, Fotos, Videos sowie Audiofiles aufgerufen werden. Voraussetzung sind hier also: Maske und Smartphone.

Valentinssegnug im Dom

Wen es interessiert, der kann gegen 17 Uhr auch im Stephansdom vorbeischauen. Wie jedes Jahr segnet dort Dompfarrer Toni Faber, nach der Messe, alle Verliebten.

Allerdings sind nicht nur Ehepaare (kirchlich getraut oder standesamtlich verbunden), Verliebte und Verlobte willkommen. Sondern auch Einzelpersonen, die von ihrem geliebten Partner getrennt sind (örtlich, durch Schicksal oder Tod) oder jene, die noch auf der Suche nach einem Partner sind.

Etwas Gutes tun

Im Schnitt lassen sich die Österreicher laut Handelsverband den Valentinstag dieses Jahr 72 Euro kosten. Am Tag des Konsums kann man Geld aber nicht nur für Geschenke, sondern auch für etwas "Gutes" ausgeben.

Der Caritas-Shop bietet hier etwa virtuelle Umarmungen an - gleichzeitig wird ein Betrag an Frauen in Not gespendet. Oder man ersteht eine Haube - inbegriffen ist im Preis auch eine Haube für einen Menschen in Not. Ein Obstbaum um 20 Euro in Senegal kann Menschen Zukunft schenken.

Ein Influencer, names King.George Kofi (mit 24.000 Followern) aus Wien, hat auf Instagram eine etwas andere Valentinstagsinitative gestartet: Er ruft alle Wienerinnen und Wiener dazu auf, am Valentinstag um 18 Uhr Sachspenden zur Gruft (6., Barnabitengasse 12a) zu bringen.