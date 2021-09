Tierschutzombudsstelle fordert einen Schlangen-Führerschein

Python in Floridsdorf

In Wien gehen die Geschichten rund um Schlangen unentwegt weiter. In den vergangenen zwei Wochen wurden sechs Exemplare gefunden: Mitte August war im 21. Bezirk ein fast vier Meter langer Tigerpython in einem Gebüsch entdeckt worden. An derselben Stelle wurde einige Tage später eine zweite Schlange dieser Art gefunden. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen und von der Tierrettung versorgt.