Tiergarten Schönbrunn: Nachwuchs bei Felsenpinguinen

„In Europa ist die rund 55 cm große Pinguinart mit den markanten gelben Federbüscheln am Kopf nur in sehr wenigen Zoos zu finden. Als Koordinator des EEPs verfolgen wir die Entwicklung aller rund 140 Felsenpinguine europaweit. Von uns werden ebenso Zuchtgruppen für andere Zoos zusammengestellt, unsere Erfahrung in Haltung und Zucht geben wir dabei immer gerne weiter. Kein anderer Zoo in Europa züchtet Felsenpinguine so erfolgreich wie wir“, so Sabine Frühwirth, Zoologische Assistentin und EEP-Koordinatorin für Nördliche Felsenpinguine.