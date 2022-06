Tiergarten Schönbrunn: Freude über Wolfswelpen

Der Nachwuchs ist der erste des aktuellen Schönbrunner Wolfsrudels. „Das Weibchen ist 2017 aus dem Knuthenborg Safaripark in Dänemark zu uns gekommen, die beiden Männchen im Vorjahr aus dem Safaripark Monde Sauvage in Belgien. Der Zuchterfolg bestätigt, dass die Zusammensetzung des Rudels passt“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Der Arktische Wolf bewohnt die nördlichen Regionen Nord-Amerikas und Grönlands. „Die braun gefärbten Jungtiere sind in den Erdhöhlen für Feinde schwer zu entdecken. Später macht sie das strahlend weiße Fell in ihrer schneebedeckten Heimat für Beutetiere nahezu unsichtbar.“