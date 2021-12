Theaterstück: Auf einen Kaffee mit Schnitzler und Kraus

Das Kaffeehaus, das früher an der Stelle des Hotels stand, war nämlich ab dem Jahr 1914 ein beliebter Literaten- und Intellektuellentreff. Franz Kafka ging hier ebenso ein und aus wie Franz Werfel, Robert Musil, Heimito von Doderer oder Hilde Spiel.

Aber nicht nur die Literaten bevölkerten das Café: Industrielle und Bankdirektoren nutzten eine Bridgestube zur Zerstreuung.

Ein jähes Ende fand das legendäre Café nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im März 1938. Das Lokal wurde arisiert. Übernommen wurde es von einem Schläger der SA. Aber da viele Stammgäste ebenfalls ins Exil fliehen mussten, wurde das Lokal bereits im Juli 1938 geschlossen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Café Herrenhof zwar wiedereröffnet, konnte aber nie wieder an den alten Glanz anschließen.

Intime Gespräche

Die Talkshows auf dem historischen Boden finden jeweils ab 15 Uhr statt. Neben Karl Kraus (30.1., 27. 2. und 24.4. 2022) sind auch Hugo von Hofmannsthal (13.3.) und Berta Zuckerkandl (20.2.) geladen.

Karl Kraus (gespielt von Kurt Hexmann) wird Olga Schnitzler (Elisabeth-Joe Harriet) aus seiner Kindheit und Jugend erzählen, über seine ersten journalistischen Versuche, seine wahre Einstellung zu Frauen, über die wenigen Freund- als auch vielen Feindschaften und seine große Liebe zur Natur.

Berta Zuckerkandl (Beatrice Gleicher) wiederum hatte als Journalistin, Geheimdiplomatin und Ehestifterin maßgeblichen Einfluss auf Gesellschaft und Politik. Wer aber war diese Frau wirklich? Welche Erfahrungen machte sie in jungen Jahren, als sie in die Freundschaft ihres Vaters zu Kronprinz Rudolph einbezogen wurde? Was vereinte sie so innig mit ihrem Ehemann? Diese und noch viele andere Fragen werden in der Talkshow beantwortet.

Und auch bei Hofmannsthal (Florian Sedivy) wird es intim. Schnitzler will aus seinen persönlichen Briefen und Tagebüchern vorlesen, wogegen dieser sich aber natürlich vehement zu wehren versucht.