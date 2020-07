Teure Standplätze: Flohmarkt-Standler proben den Aufstand

Seit 30 Jahren steht Antiquitätenhändler Herbert K. mit seinem Flohmarktstand jeden Samstag auf dem Naschmarkt. Immer auf demselben Platz – für den er 140 Euro Monatsgebühr bezahlt hat. Bis jetzt.

Corona-bedingt können die Standplätze nicht mehr monatsweise reserviert werden, sondern nur mehr tageweise. Darum müssen sich die 222 Naschmarkt-Händler am Montag zeitig in der Früh beim Marktamt anstellen, um einen Platz fürs nächste Wochenende zu ergattern. Ab 5 Uhr früh sitzen die Herrschaften daher mit Campingsesseln vor dem Einlass in der Schlange. „Wir stehen dort wie die Bettler“, ärgert sich Herr K. Zumal er für den Stand jetzt „fast doppelt so viel“ bezahlt wie früher.

Und auch die Öffnungszeiten sind den Standlern ein Dorn im Auge. Dass um 13 Uhr Schluss sein muss, empfindet so mancher als Schikane.