Kampf der Müllmisere auf dem Naschmarkt

Darunter leide der Umsatz. Pro Monat verliere man so rund 2000 Euro, sagt Gharib – der bereits ein paar Ideen hätte, wie die Müllproblematik am Naschmarkt in den Griff zu bekommen wäre. „Entweder man stellt einen Windfang rund um das Areal auf oder man etabliert eine eigene Naschmarkt-Security“, meint er.

Damit schlägt der Gastronom in dieselbe Kerbe wie der Mariahilfer FPÖ-Obmann Leo Kohlbauer. Der kritisiert vor allem, dass der Bezirk für die Müllentsorgung aufkommen muss. 500.000 Euro koste das pro Jahr und etwa 10.000 Euro pro Flohmarkt-Tag, sagt er.