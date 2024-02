Testament gefälscht: "Ich habe das als Kavaliersdelikt gesehen"

Der 53-Jährige erscheint am Donnerstag im dunkelblauen Nadelstreif-Anzug. Sein Gesicht verdeckt er mit einer Mappe. Anwalt Oliver Scherbaum machte schon im Vorfeld der Verhandlung die Medienvertreter aufmerksam: "Nicht das Gesicht zeigen."

Der ehemalige Hausverwalter (der bereits schon einmal wegen Veruntreuung verurteilt worden ist) hat das Testament eines betagten und schwerkranken Wieners zu seinen Gunsten gefälscht. Das gibt der gebürtige Kärntner im Landesgericht für Strafsachen in Wien auch zu. Doch, so betont er gegenüber Richter Philipp Schnabel: "In mir ist das schlechte Gewissen hochgekommen, ob Sie es mir glauben, oder nicht."