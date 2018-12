Terrorgefahr: Keine Angst vor dem Weihnachtsmarkt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg in Frankreich, wächst die Verunsicherung wohl auch in Österreich wieder an. Drei Todesopfer forderte eine die Schießerei am Dienstagabend. Der Täter war den Behörden bereits als Gefährder bekannt, erst Stunden zuvor soll die Polizei die Wohnung des 29-Jährigen durchsucht und Handgranaten sichergestellt haben.

So eine konkrete Gefahr besteht in Wien laut Polizei nicht, wie Sprecher Paul Eidenberger im KURIER-Gespräch sagt: „Die latente Terrorgefahr, die wir in Europa ja leider immer haben, besteht. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre aus dem Ausland, kann man eine Gefährdung also nicht zu 100 Prozent ausschließen. Wir sprechen hier aber von einer abstrakten Gefahr, das heißt, es gibt keine konkreten Hinweise auf Pläne von Terrororganisationen.“