Dieser Mann legt Taschendieben das Handwerk

40 Diebe geschnappt

Allein heuer hat er schon an die 40 Diebe erwischt. Seit er regelmäßig in zivil unterwegs ist, sind die Fälle von Taschendiebstahl dort stark zurückgegangen. „Natürlich wissen die Diebe schon, dass hier besonders intensiv kontrolliert wird. Manche wissen auch schon, wie ich aussehe. Vorige Woche konnten meine Kollegen und ich eine Frau festnehmen, die schon einige Monate in Österreich tätig war. Wir haben uns schon vom Sehen gekannt“, erzählt Möstl.

Weil er aber eben nicht erkannt werden will, verhält sich der Polizist im Einsatz besonders unauffällig. Das geht so weit, dass er oft von seinen eigenen Kollegen nicht erkannt wird. Seinen Dienst versieht der Taschendieb-Experte auf der Polizeiinspektion Stiftgasse in Wien-Neubau. Von dort aus hat er nur wenige Meter bis zu seinem Einsatzgebiet. In der Hektik der Vorweihnachtszeit würde ein Laie wohl kaum einen Taschendieb aus der Menge an Menschen erkennen. Möstl weiß aber genau, worauf er achten muss.