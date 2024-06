Terroralarm: Stephansdom-Verdächtiger nach Tadschikistan abgeschoben

Jener Mann, der vor Weihnachten den Wiener Stephansdom ausgekundschaftet haben soll - um laut Verfassungsschützern dort einen Terroranschlag zu verüben - wurde am Samstag in seine Heimat Tadschikistan abgeschoben, wie der KURIER erfuhr.

Der 30-jährige Verdächtige war am 23. Dezember im deutschen Wesel festgenommen worden. Gleichzeitig gab es mehrere Festnahmen in Wien, darunter in einer Flüchtlingsunterkunft in Ottakring. Laut Ermittlungen soll es sich bei den Personen, darunter eine Frau, um eine Terrorzelle des IS-Ablegers ISKP handeln. Insgesamt sieben Personen werden nach wie vor als Beschuldigte genannt.

Die Wände des Doms

Auf den Handys der Verdächtigen fanden sich unter anderem auffällige Detailaufnahmen des Stephansdoms. Zudem wurde der 30-jährige B. von Verfassungsschützern dabei beobachtet, wie er die Mauern des Doms abklopfte und nicht öffentliche Ein- und Ausgänge genau inspizierte. Gleich zwei Mal soll er den Dom besucht haben.

Auf den Handys fanden Ermittler auch GPS-Koordinaten, die in abgelegene Waldstücke in Niederösterreich, etwa in Sieghartskirchen führten. Möglicherweise, so die Annahme, könnte dort Sprengstoff für den Anschlag vergraben sein. Doch entsprechende Grabungsarbeiten blieben erfolglos.