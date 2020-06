Terroralarm durch Drohung und Missverständnisse

Das ist nur eines von mehreren Verfahren, wie Austro-Control-Sprecher Markus Pohanka dem KURIER erläutert. Bei medizinischen Notfällen wird die Rettung bereitgestellt. Bei technischen Problemen fährt die Feuerwehr auf. Und sollte der Funkkontakt abreißen oder der Pilot aus anderen Gründen keine Verbindung aufnehmen, dann ist das Bundesheer am Zug. Der verdächtige Flug wird per Datenleitung an die militärische Luftraumkontrolle weitergeleitet, die dann einen sogenannten "Priorität-Alfa-Einsatz" mit Eurofightern auslöst. Etwa 60 Alarmstarts sind der Jahresdurchschnitt. In den meisten Fällen handelt es sich um Pilotenversehen. Sobald der Abfangjäger neben dem "unkooperativen" Flugzeug auftaucht, greifen die Piloten zum Funkgerät und melden sich ordnungsgemäß.

Ein Eurofighter-Start war im Falle der AUA-Maschine nicht notwendig. Denn der Pilot hatte sich ja gemeldet, außerdem blieb der Flieger auf seinem vorgeschriebenen Kurs. Jazenjuk konnte nach dem unfreiwilligen Aufenthalt noch den Anschlussflug nach Kiew erreichen, wo er gleich wieder eine verbale Breitseite gegen Russland abfeuerte.

