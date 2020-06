Ukrainischer Premier Jazenjuk in Wien von Cobra gestoppt

Bei der Austro-Control wurde das für diesen Fall vorgesehene Standardprogramm gefahren. Das Flugzeug wurde nicht an ein Gate, sondern auf einen abgelegenen Teil des Flugfeldes beordert, wo schon die auf Flugzeugentführungen spezialisierte Sondereinheit Cobra wartete. Die Polizisten umstellten den Flieger und brachten die Passagiere ins Freie. Alle Passagiere wurden vernommen. Kein Fluggast hat irgendetwas von einem "Terroristen bemerkt". Schließlich fand die Polizei den mutmaßlichen Grund für die Aufregung: An Bord befand sich auch der ukrainische Premier Jazenjuk, der zurück nach Kiew reisen wollte. Offenbar war das einigen Herren in den Reihen seiner Gegner ein Dorn im Auge. Diesen Unbekannten wird der falsche Alarm zugeschrieben. Die Angelegenheit löste sich in Wohlgefallen auf. Die Passagiere konnten den Flughafen verlassen, und der ukrainische Premier konnte problemlos eine knappe Stunde später den Anschlussflieger nach Kiew besteigen.

