Terror-Warnung für Wien bleibt auch am Donnerstag aufrecht

Die Wiener Polizei war am Mittwoch wegen einer möglichen Terror-Bedrohung gegen religiöse Einrichtungen in höchster Alarmbereitschaft. Am Vormittag postierte man hunderte Beamte vor Kirchen. Grund dafür war ein Hinweis auf einen Anschlag, der von islamistischen Gruppierungen verübt werden sollte.

Wie die Polizei am Donnerstag auf Twitter bekannt gab, ist die Bedrohungslage weiterhin gegeben.