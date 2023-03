Ein Kreuz am Körper: Kostenlose katholische Tattoo-Aktion in Wien

Jesus am Unterarm oder ein Kreuz am Bein - klassische Tattoo-Motive sehen wahrlich anders aus. Und dennoch spielen diese Zeichen auch im Glauben eine große Rolle, sagt Christopher Paul Campebell, Leiter von "Quo vadis?", der Österreichischen Ordensgemeinschaft. "Wir wollen die Tattoos nicht nur dem Körperkult oder der Esoterik überlassen, sondern auch katholische Zeichen setzen."

Katholische Motive

Am 15. April organisiert "Quo vadis?" genau deshalb eine katholische Tattoo-Aktion. Zwischen 10 und 18 Uhr können sich Interessierte im Stephansdom 6 kostenlos tätowieren lassen. Gewählt werden kann zwischen fünf kleinen, katholischen Motiven. Ein Franziskaner-Kreuz oder ein christliches Fisch-Symbol etwa, sagt Campbell. Tätowiert werde aber nur an "christlichen Körperteilen". "Wir machen keine Tattoos am Hintern", sagt Campbell scherzhaft.