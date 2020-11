Terror in Wien: Journalist fand angeblich Patronenhülse

Vorwürfe, dass der Terroranschlag in der Wiener Innenstadt zu verhindern gewesen wäre, müssen sich derzeit das Innenministerium und das BVT anhören. Nun stellte ein russischer News-Sender auch die Tatortarbeit in Frage.

Am Dienstag postete ein Reporter des Senders Russia Today (RT) ein Video auf Instagram. Darauf ist zu sehen, wie der Journalist eine Patronenhülse am Tatort findet. Konkret lag das vermeintliche Indiz an jenem Ort, an dem der Attentäter Kujtim F. erschossen wurde, bei der Ruprechtskirche.