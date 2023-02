Dreharbeiten mit Kate Winslet: Sperren beim Schloss Schönbrunn

Oscar-Preisträgerin Kate Winslet spielt in der Serie die Hauptrolle unter der Regie von Stephen Frears und Jessica Hobbs. Die Serie "The Palace" handelt von den Wirren hinter den Palastmauern eines modernen europäischen Regimes. Der weitere Cast besteht aus Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton und Hugh Grant. Nach den Dreharbeiten in Wien soll in England weitergedreht werden.