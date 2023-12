Was könnte das etwa sein?

Wenn jemand rund um Weihnachten besonders traurig ist, überlegen wir gemeinsam: „Was fällt Ihnen ein, das Ihnen die Situation jetzt ein bisschen schöner machen könnte?“ Manchmal kommt dann: „Ich könnte eine Kerze für meinen verstorbenen Partner anzünden und sie beim Abendessen brennen lassen.“ Oder man macht sich ein schönes Essen, das man sich sonst nicht gönnt. Es können ganz kleine Dinge sein.

Und die Menschen gehen mit Hoffnung aus dem Gespräch?

Natürlich können wir in 20 Minuten nicht ein ganzes Leben in Ordnung bringen. Aber wir hören immer wieder: „Danke, jetzt ist mir leichter; jetzt sehe ich klarer; irgendwie ist es jetzt nicht mehr so schlimm; jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder weitermachen kann; das habe ich jetzt gebraucht, dass mir jemand zuhört.“ Ich habe das Gefühl, es gibt auf dieser Welt ein unendlich großes Bedürfnis nach Zuhören.

Was möchten Sie denjenigen sagen, die Weihnachten als Belastung erleben, sich aber nicht trauen anzurufen?

Die möchte ich sehr ermuntern, es einfach einmal zu probieren. Ein Problem muss nicht eine gewisse Größe erreicht haben, die es rechtfertigt, bei uns anzurufen. Das, was jetzt wehtut, das ist es wert, dass Sie es zu uns bringen. Wir urteilen nicht, wir verurteilen nicht, wir werten niemanden ab. Und wenn es Ihnen zu schwerfällt, es auszusprechen, versuchen Sie, es uns zu schreiben. Entweder im Chat oder in der Mailberatung. Wir beantworten jede Mail innerhalb von 48 Stunden. Es dauert also ein bisschen, aber manchmal ist es schon eine kleine Erleichterung, die Sorgen aufzuschreiben und zu wissen, ein Mensch liest sie mit wachen Augen und einem offenen Herzen und wird darauf antworten.