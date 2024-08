Telefonseelsorge: Warum Einsamkeit auch ein Sommerthema ist

Unerträgliche Bedingungen

Der Anstieg beginnt mit den Sommerferien - die oft auch mit der ersten Hitzewelle zusammenfallen. "Viele, die bei uns anrufen, leben auch auf engstem Raum - und das wird gerade in der Hitze schnell unerträglich. Man ist allein, in der Wohnung ist es heiß, aber man traut sich nicht so richtig raus", sagt Keßelring. Denn ein großes Problem sei auch die Lethargie, die oft mit der Hitze einhergeht: "Theoretisch kann man ja in Wien jeden Tag etwas unternehmen, es gibt zum Beispiel Naturbäder, die nichts kosten. Aber oft haben die Leute ein bisschen Angst, etwas Neues auszuprobieren, oder trauen sich alleine nicht so richtig." Und wenn man erst einmal in diesem Fahrwasser ist, sinkt die Motivation nur noch mehr.

In solchen Fällen kann ein Anruf bei der Telefonseelsorge sehr entlastend sein. Mit gut gemeinten Ratschlägen halte man sich hier aber sehr zurück, sagt Keßelring. "Wir geben erst einmal keine Ratschläge. Wenn jemand aus Einsamkeit bei uns anruft, hat er sich schon viele Gedanken gemacht und das Problem lange mit sich herumgeschleppt." Tipps, die mit "Machen Sie doch einfach einmal ..." beginnen, sind nach Ansicht der Expertin nicht hilfreich. "'Einfach' scheint bei diesen Ratschlägen immer das wichtigste Wort zu sein. Wir hören erst einmal zu."