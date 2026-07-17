Neues Teddy-Café in Wien: Diese süße Überraschung begeistert Gäste
Erst seit wenigen Tagen hat das Teddy-Café in der Wiener Innenstadt geöffnet und schon stehen die Besucher Schlange, wie zahlreiche Videos in den sozialen Medien zeigen. Der Clou: Das gesamte Lokal steht ganz im Zeichen der Teddybären. Dafür wurden rund 300.000 der braunen Stofftiere angeschafft, mit denen sogar ganze Wände dekoriert sind. Selbst vom Balkon im Obergeschoss blicken Passanten auf der Kärntnerstraße fast menschengroße Teddybären entgegen.
Was darf man sich von einem Besuch im Hiiich erwarten?
Das Teddy-Café ist ein Concept Shop, der Café, Erlebniswelt sowie einen Souvenir-Shop im ersten Stock unter einem Dach vereint. Dort finden Besucher neben Geschenkideen auch zahlreiche Teddy-Produkte als Erinnerung an den Besuch.
Wie viel kosten die Getränke im Teddy-Café Hiiich?
Im Lokal selbst werden neben Kaffee-Spezialitäten, Matcha und bunten Smoothies auch Kuchen, Desserts und Sandwiches serviert. Genauso außergewöhnlich wie das Interieur sind auch Kreationen und ihre Präsentation. Auf der Speisekarte stehen etwa ausgefallene Drinks wie Crème Brûlée Latte, Coconut Coffee Cream oder Banana Bread Pudding Matcha Latte.
- Die Preise für Matcha- und Kaffeegetränke beginnen bei 9,20 Euro.
- Smoothies kosten jeweils 9,50 Euro.
- Ein Cappuccino liegt preislich bei 5,80 Euro, für einen Espresso werden 3,60 Euro fällig.
Darf man den kleinen Teddybär mitnehmen?
Eine weitere Besonderheit des Erlebnis-Cafés: Jede Matcha- und Kaffee-Bestellung sowie jedes Dessert wird mit einem kleinen Teddybären serviert, den Gäste mit nach Hause nehmen dürfen. Dieser baumelt etwa am Strohhalm und macht den Becher zum Hingucker. Und natürlich zum beliebten Fotomotiv für Instagram und TikTok.
- Wo: Kärntnerstraße 47, 1010 Wien
- Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr (laut Instagram-Kanal von Hiiich)
- Gut zu wissen: Am Sonntag bleibt der Souvenir-Shop im Obergeschoss geschlossen.
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