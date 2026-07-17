Erst seit wenigen Tagen hat das Teddy-Café in der Wiener Innenstadt geöffnet und schon stehen die Besucher Schlange, wie zahlreiche Videos in den sozialen Medien zeigen. Der Clou: Das gesamte Lokal steht ganz im Zeichen der Teddybären. Dafür wurden rund 300.000 der braunen Stofftiere angeschafft, mit denen sogar ganze Wände dekoriert sind. Selbst vom Balkon im Obergeschoss blicken Passanten auf der Kärntnerstraße fast menschengroße Teddybären entgegen.

Was darf man sich von einem Besuch im Hiiich erwarten?