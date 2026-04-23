Sind Smoothies überhaupt noch ein Ding? Wer sich diese Frage stellt, wird von Dr. Smusy schnell eines Besseren belehrt. Denn die neu eröffnete erste Filiale in Wien sorgt derzeit für lange Schlangen auf der Mariahilfer Straße. Dr. Smusy eröffnet erste Filiale in Wien Dabei geht es den vorwiegend jungen Besucherinnen und Besuchern nicht nur um die bunten, cremigen Getränke aus pürierten Früchten, sondern vor allem auch um einen Lifestyle, der stark von den sozialen Medien geprägt ist. Mit einem Becher-to-go werden ein paar Insta-Storys gemacht, bevor man an den süßen Kreationen wie "Glow my Skin" oder "Superbrain" nippt. Und wer einen kleinen Stimmungskick braucht, der greift vielleicht zum "Mood Booster".

Hype auf Instagram, TikTok & Co. Die Smoothies erinnern sowohl optisch als auch von der Zusammensetzung an die in den USA gehypten Erewhon-Shakes. Manche der dort angebotenen Kreationen der Luxus-Supermarktkette wurden von Prominenten wie Hailey Bieber mitentwickelt, was maßgeblich zu deren Erfolg und Reichweite beigetragen hat.

Was steckt in den bunten Drinks? Auch die Smoothies von Dr. Smusy setzen auf ein ähnliches Konzept: Neben Früchten wie Kiwi, Drachenfrucht, Heidelbeeren oder Kirschen enthalten sie zusätzlich Protein, zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe, Kollagen sowie verschiedene Superfoods. Damit will man sich bewusst von klassischen Smoothies abheben und einen Wellness-Ansatz verfolgen, der sich auch in der Einrichtung widerspiegelt: indirekte Beleuchtung, Pflanzen, warme Beigetöne und ausgewählte Designelemente, dabei aber dennoch minimalistisch gehalten. Kooperationen mit Influencerinnen wie Farina Opoku und populären Marken sorgen zudem für einen Push auf Plattformen wie Instagram und TikTok.