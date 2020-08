Interview: Team-HC-Kandidatin Kohl fühlt sich verleumdet

"Kurz hat versagt"

Den Vorwurf des Antisemitismus weist die 24-Jährige zurück. Habe sie doch „nicht nur Leute jüdischer Herkunft, sondern auch andere kritisiert“. Etwa ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz – der in der Corona-Krise versagt habe. Zum einen habe er Panik in der Bevölkerung geschürt und schikanöse Maßnahmen veranlasst, sich zum anderen aber selbst nicht an die Regeln gehalten. Stichwort: Kleinwalsertal.

Insbesondere Strache stehe für einen kritischen Corona-Diskurs, weshalb sie für ihn kandidiere, sagt Kohl. Für die FPÖ würde sie dagegen nicht antreten. Dort seien ihr manche „zu rechts“.

Falls sich mit Listenplatz 17 der Einzug in den Gemeinderat nicht ausgeht, will Kohl auf Bezirksebene für Strache arbeiten.

Doch nicht (auf Bezirksebene) fürs Team HC kandidieren wird Petar Knezevic, der zuletzt den Kanzler wüst beschimpfte. Zudem verglich er auf seiner Facebook-Seite Angela Merkel mit Adolf Hitler.Bernhard Ichner