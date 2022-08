Team der Umar-Fisch-Bar verlässt Naschmarkt

Jung, innovativ, ehrgeizig und bekannt in der Wiener Gastro-Szene: In Windeseile schaffte es Chefkoch Stefan Doubek gemeinsam mit seinem Team, die Umar Fisch Bar – gleich neben Umar am Naschmarkt – zum kulinarischen Treffpunkt der Stadt zu machen. Und das in Zeiten von temporären Lockdowns. Denn die Bar eröffnete 2020.

Nicht nur andere Chefköche kamen hierher, auch Restaurant- oder Alt-Wiener-Kaffeehausbesitzer tranken gemütlich Champagner, kosteten sich durch die kreativen Meeres-Tapas des Jungkochs: von frittierten Muscheln bis hin zu gebeizten Sardinen oder 14 Tage lang gereiften Gelbschwanzmakrelen. Diese Spezialitäten sucht man jetzt vergeblich am Naschmarkt. Seit Juli hat die Umar-Fisch-Bar geschlossen. „Wir suchen ein eigenes Restaurant“, sagt Doubeks Partnerin Nora Pein im Gespräch mit dem KURIER.

Pein und Doubek, beide 29, arbeiteten im Team bereits beim preisgekrönten Gastronomen Konstantin Filippou: sie als Restaurantleitung, er im Küchenteam. Doubek lernte außerdem im Drei-Sterne-Restaurant Core by Clare Smith in London und im Zweisternerestaurant Jordnær in Kopenhagen.