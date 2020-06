Taxler zeigte Staatsanwältin, wie er Räuber erschoss

Um den Ablauf des Vorfalls genau nachvollziehen zu können, traf Mittwochnachmittag eine rund 15-köpfige Kommission am Tatort an der Ecke zum Stadlauer Friedhof in Donaustadt zusammen. Im Beisein von Richterin, Staatsanwältin und eines Schießsachverständigen erklärte Günther W., wie es zu dem tödlichen Schuss kam.

Kurz vor Mitternacht stieg der 21-Jährige in der Ausstellungsstraße in Leopoldstadt in den Wagen des Taxifahrers. Als der Chauffeur am Ende der Fahrt in der Gemeindeaugasse 25 abkassieren wollte, soll der Pakistani ihn von der Rückbank aus in den Schwitzkasten genommen und ihm ein Messer an den Hals gesetzt haben.

Taxifahrer Günther W. griff in das Seitenfach der Wagentür, holte seine Pistole hervor und soll über die Schulter nach hinten auf den Räuber geschossen haben. Der Täter stieg aus dem Fahrzeug und rannte davon.