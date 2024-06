Feedback und QR-Codes: Das ist neu bei den Wiener Taxis

Durch die Informationspflicht sollen Fahrgäste leicht überprüfen können, ob es bei dem Fahrzeug um ein konzessioniertes Wiener Taxi handelt, da etwa Kennzeichen und Taxiunternehmen Teil der Info-Karten sein müssen. Nur konzessionierte Wiener Taxis sind an die Tarife und Fahrgastreche der Wiener Landesbetriebsordnung gebunden.

„Die Wiener Taxis sind eine wichtige Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und werden jährlich von tausenden Kundinnen und Kunden genutzt. Der neue verpflichtende QR-Code in den Taxis stellt somit einen wichtigen Beitrag zur Konsument*innen-Transparenz dar, von dem auch die gesamte Branche profitiert.", sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ).

Von jedem Sitzplatz aus sollen Fahrgäste Zugriff auf eine Info-Karte oder einen scanbaren QR-Code haben - etwa vergleichbar mit den Sicherheitshinweisen in Flugzeugen. Die Info-Karten sowie alle Informationen hinter dem QR-Code sind in deutscher und englischer Sprache verfasst.

Damit ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass alle Fahrgäste in den Wiener Taxis Zugang zu Informationen bezüglich ihrer Rechte sowie die Pflichten des Lenkers haben, wie die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer in einer gemeinsamen Aussendung bekanntgeben.

Die Wiener Taxis erkennt man üblicherweise aber schon vor dem Einsteigen: Die Autos haben ein Taxi-Schild am Dach sowie ein Wiener Kennzeichen, das mit den Buchstaben TX endet.

Neue Feedback-Funktion fördert Transparenz

„Taxis sind im Personenverkehr unserer Stadt nicht wegzudenken und für viele Menschen in Wien unverzichtbar. Daher ist es wichtig, dass Kundinnen und Kunden ihre Rechte kennen. Gleichzeitig will und soll die Wiener Taxibranche hohen Qualitätsanforderungen gerecht werden", so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Das soll künftig nicht nur mit mehr Transparenz in Sachen Fahrgastrechte passieren. Die QR-Codes beinhalten nämlich auch eine Feedback-Funktion. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Bewertungssystem, bei dem Kundinnen und Kunden ihre Fahrten sowie die Fahrerinnen und Fahrer, als auch das Fahrzeug selbst bewerten können. Bis zu fünf Sterne können dabei vergeben werden.