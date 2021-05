Take-away-Buschenschank in den Maurer Weinbergen

„Endlich!“ Das hätten alle Freunde und Bekannten gesagt, als sie Heurigenwirt Michael Edlmoser darüber informierte, dass es bald einen Take-away-Heurigen am Maurerberg geben werde. „Die Leute sind ja mittlerweile schon genügsam“, sagt er.

„Es sind alle schon froh, wenn sie rausdürfen und irgendwo unkompliziert die Zeit verbringen können.“Dieses unkomplizierte Irgendwo findet ab Donnerstag jedes Wochenende im Mai

in Edlmosers Bio-Weingarten am Maurerberg statt. Bei der Buschenschank gibt es selbstverständlich Wein – verkauft wird er allerdings nur in geschlossenen Flaschen. Es wurden dafür eigens Wiener Gemischter Satz und weißer Spritzer in 0,375-ml-Flaschen abgefüllt. „Denn für eine Person ist eine normale Weinflasche sonst ein bisserl viel“, so Edlmoser.