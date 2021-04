Heuriger: Take-away mit Aussicht am Nussberg

Von Christina Fieber

Saß man beim Wieninger Buschenschank am Nussberg und blickte über Wien, beschlich einem das Gefühl, in der richtigen Stadt zu leben. Noch kann man zwar (wegen „eh schon wissen“) nicht bei diesem so schlichten wie fantastischen Buschenschank verweilen, seit Anfang April jedoch zumindest beim Mitnehmen von Speis und Trank den Ausblick genießen.

Der Wieninger am Nussberg hat nicht nur ausblickstechnisch einiges zu bieten, sondern weiß auch önologisch und kulinarisch zu punkten: Fritz Wieninger gilt als der Qualitätspionier des Wiener Weins. Seine biodynamischen Gewächse von den besten Lagen am Bisam- und Nussberg sind auch im Ausland heiß begehrt und die Heurigenjause unter Regie von Sigi Machatschek steht ihnen um nichts nach.