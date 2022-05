Tagada fahren und Langos essen in der Seestadt

In den kommenden Wochen lockt die Seestadt Besucher auch mit anderen Veranstaltungen. In der Notgalerie, einer ehemaligen Holzkirche, die nun als Kunstraum dient, wird am Freitag, den 27. Mai 2022 eine Koch- und Talkshow von K√ľsntler Tim Voss pr√§sentiert. Bei einem Nachbarschaftsspaziergang kann am Montag, den 30. Mai 2022, die Seestadt erkundet werden und am Tag der offenen Ateliers, werden die Werkst√§tte am 11. Juni f√ľr Besucher ge√∂ffnet. Am 8. Juni gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimaschutz Kulutrgarage und am 11. Juni findet das Sportfest der See SC statt.