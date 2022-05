U2-Verlängerung: Der Susanne-Tunnel ist angestochen

Im Bau, speziell jenem unter Tage, wird viel Wert auf Tradition gelegt. Das gilt in der Stadt genauso wie am Land, und so luden die Wiener Linien am Montag zur „bautraditionellen Feier“ anlässlich des Tunnelanstichs unter dem Matzleinsdorfer Platz.

Ab 2028 soll die U2 ja von der Seestadt über das Rathaus bis zum ungeliebten, weil wenig ansprechenden Verkehrsknotenpunkt am Margaretengürtel führen. Bis es so weit ist und die rund vier Kilometer lange Neubaustrecke durch die Josefstadt, Neubau, Mariahilf und Margareten in Betrieb gehen kann, gilt es aber noch einiges an Erde zu bewegen.

Ein wichtiger Meilenstein erfolgte am Montag: Wurden bisher Schächte nach unten getrieben, verlagern sich die Arbeiten jetzt in die Horizontale. Und weil Meilensteine eben gefeiert werden wollen, wurde zum feierlichen Tunnelanstich geladen.