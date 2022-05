Von Endstation zu Endstation: Eine Playlist für jede U-Bahn-Linie

"Fürstenfeld" von S.T.S. bis hin zu "Du entschuldige i kenn di " von Peter Cornelius ist da zu hören. Aber auch den Fortbewegungsmitteln wird in dieser Playlist gehuldigt: mit "Schifoan" von Wolfgang Ambros oder "Tramway foan" von Jazz Gitti etwa.

U6: The dark side of the U-Bahn

Die U6 führt von den Gürtelbögen bis zum Donauinselfest und zeigt in 34 Minuten Wien mit Gitarrenklängen unter dem Motto „U6 - the dark side of the U-Bahn”.