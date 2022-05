Maskenverweigerer prügelte auf U-Bahn-Fahrer ein

Am späten Montagnachmittag sorgte ein renitenter Maskerverweigerer für eine Verzögerung im beginnenden Feierabendverekehr der U3. Ein Fahrgast hatte gegen 17.15 Uhr in der Haltestelle Enkplatz in Simmering die Notruftaste des Zuges betätigt, weil sich ein Mann weigerte, eine in den Öffis obligatorische FFP2-Maske aufzusetzen.

Daraufhin kam der Fahrer der U-Bahn-Garnitur in den betroffenen Waggon, um auf den Maskerverweigerer einzuwirken. Doch die Situation eskalierte: Der Maskerverweigerer schlug den U-Bahn-Fahrer laut Zeugen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete. Der Fahrer erlitt durch den Faustschlag leichte Verletzungen und wurde von der Rettung in eine Spitalsambulanz gebracht.

Die alarmierte Polizei konnte den flüchtigen Mann Montagabend vorerst nicht ausfindig machen. Die U3 fuhr nach dem Vorfall zwischen den Stationen Enkplatz und Zippererstraße im Wechselbetrieb auf einem Gleis.