Nebenjob: U-Bahn-Fahrer

Routiniert pilotiert Michael Harrant die U2 in Richtung Seestadt. In einer lang gezogenen Linkskurve fährt er auf die Station Donaumarina zu, dahinter ist deutlich die markante Donaustadtbrücke zu erkennen. Während Harrant den Zug abbremst, langsam zum Stillstand kommt und die Türen öffnet, schwärmt er vom realistischen Fahrgefühl.

Denn natürlich plaudert der 24-Jährige nicht mit dem KURIER, während er im Realbetrieb die Verantwortung für Hunderte Fahrgäste trägt. Wir befinden uns vielmehr in einem Trainings-Simulator der Wiener Linien in der Leopoldau. Seine Frühschicht auf der U1 hat Harrant kurz zuvor beendet, in den – beeindruckend realistischen – Simulator hat er sich nur zu Anschauungszwecken begeben und noch eine schnelle Runde auf der U2 gedreht.