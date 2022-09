Tag der Wohnstraßen: Wiener Straßen werden zum Wohnzimmer

In der Gaullachergasse in Ottakring kommt das Klassenzimmer auf die Straße. Am Unterricht teilnehmen dürfen hier alle. Am Nachmittag gibt es dann einen Zirkusworkshop, Gesichtsbemalung und temporäre Tattoos.

Die Robert-Blum-Gasse in der Brigittenau soll mit Straßenkreide bunt statt grau werden. Eine Leseecke und Riesenseifenblasen gibt es ebenfalls..

Den Lorenz-Bayer-Platz in Hernals, die Mechitaristengasse in Neubau, die Bäckerstrasse in der Inneren Stadt und die Staudingergasse in der Brigittenau verwandelt der Singer-Songwriter "K.WIENA" ab 15 Uhr vier Wohnstraßen für jeweils 30 Minuten in einen öffentlichen Probenraum.