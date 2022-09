Tödlicher Autoraser-Unfall: Vermutlich kein illegales Rennen

Nach dem tödlichen Autoraser-Unfall vom Sonntag in der Wiener Innenstadt, bei dem eine 48 Jahre alte Pkw-Lenkerin ums Leben kam, deutet immer mehr darauf hin, dass dem fatalen Crash kein illegales Straßenrennen vorausgegangen war. Der 26-Jährige, der den Unfall verursacht hatte, dürfte im Kreuzungsbereich Schottenring - Wipplingerstraße eine rote Ampel übersehen und seine Fahrt fortgesetzt haben, wobei er infolgedessen in das Auto einer von rechts kommenden Frau krachte.

Der Unfall wurde von einem Tesla aufgezeichnet, der hinter dem Mercedes des 26-Jährigen den Ring entlangfuhr und vorschriftsmäßig an der Ampel angehalten hatte. Das Video wurde noch am Unfallort von Polizisten gesichtet. Der Haft- und Rechtsschutzrichter, der zu entscheiden hatte, ob über den festgenommenen Unfalllenker die U-Haft verhängt wird, habe das ausgelesene und ihm übermittelte Video mehrfach angeschaut, teilte Christina Salzborn, die Sprecherin des Landesgerichts, auf APA-Anfrage mit. Auch der Richter dürfte am Ende zum Schluss gekommen sein, dass zwischen dem 26-Jährigen und einem 30 Jahre alten Mann, der mit seinem BMW die Spur neben ihm genommen und vor der roten Ampel gestoppt hatte, keine „Wettraserei“ stattgefunden hatte. Der 26-Jährige wurde mangels Vorliegen eines Haftgrundes auf freien Fuß gesetzt.