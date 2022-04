T-Shirts voller Grätzelliebe für den „Weltbezirk“ Döbling

Die Namen von Metropolen wie London, Shanghai oder New York stehen auf T-Shirts, die neuerdings im 19. Bezirk erhältlich sind – und dazwischen steht Döbling. „Unser Bezirk ist einzigartig“, sagt Initiatorin Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin der Leitbetriebe Austria. Er sei zentrumsnah, habe eine schöne Weinregion und auch tolle Gastro und Shoppingmöglichkeiten. „Eine Weltstadt braucht genau so etwas, einen Weltbezirk.“

Das T-Shirt gibt es um 24,90 Euro zu kaufen – in der Edelgreißlerei Das Cottage (Silbergasse 19), im s’Häferl Café (Krottenbachstraße 106A), im Geschäft Stadtkleid (Obkirchergasse 41) und im Sonnenstudio Sun Company in Heiligenstadt (Heiligenstädter Straße 44).

Wie warme Semmeln

Die T-Shirts finden reißenden Absatz, 400 Stück wurden bereits verkauft. Erhältlich sind sie in Blau (für Männer) und Weiß (für Frauen). „Ich trage das T-Shirt mit Stolz“, sagt Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP). „Alles, was die Gemeinschaft zusammenschweißt, ist gut.“ Darum habe er auch schon für seine ganze Familie Döbling-T-Shirts gekauft.

„Döbling ist der coolste Bezirk in Wien“, sagt auch Hans Arsenovic, Wirtschaftssprecher der Wiener Grünen und Geschäftsführer der Sun Company – obwohl er eigentlich in Floridsdorf daheim ist. Das sieht er aber nicht so eng: „Dafür bin ich immer am Neustifter Kirtag dabei.“