Döbling: Mehrheit gegen Radweg, aber auch Kritik an der Umfrage

Laut dem Bezirksvorsteher war das „keine Absicht“. Die Befragung, sagt Resch auf KURIER-Anfrage, werde von der Stadt verschickt, die Adressierung falle auch in ihre Zuständigkeit. Dort sieht man das gänzlich anders: Eine „derartige Vorgangsweise“ – also dass nur der Älteste im Haushalt einen Fragebogen erhält – sei „bei Befragungen weder üblich noch Standard“, heißt es seitens der Stadt. Wie befragt worden sei, liege vielmehr in der Verantwortung des Bezirkschefs.

Nicht der einzige Kritikpunkt: Auch der Verein „Pro Heiligenstadt“ zeigt sich über die Umfrage verärgert. Die Zeit für die Stimmabgabe sei zu knapp bemessen gewesen. Manche der Befragten hätten den Brief erst am 24. März zugeschickt bekommen, Abgabeschluss war aber bereits der 25. März.

Notariell beglaubigt

Um weitere Kritik im Vorhinein auszuschließen, wurde die Bürgerbefragung laut Resch unter notarieller Aufsicht ausgezählt. Ob der Radweg gebaut wird, entscheidet Stadträtin Ulli Sima.