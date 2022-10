Supermarkt niedergebrannt: Pkw war Ende September gestohlen worden

Im Zusammenhang mit dem am vergangenen Wochenende in Wien-Floridsdorf niedergebrannten Supermarkt deutet immer mehr darauf hin, dass das Feuer nicht dem Geschäft galt. Der Pkw, der vor dem Supermarkt angezündet wurde, war nämlich am 27. September als gestohlen gemeldet worden. Möglicherweise wollten die Männer, die sich zuletzt in dem Fahrzeug befanden, das Auto einfach loswerden. Zeugenaussagen zufolge wurde es mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet.