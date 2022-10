Festnahme nach Supermarkt-Vollbrand in Floridsdorf

Nach dem verheerenden Brand in einem Supermarkt in Wien-Floridsdorf, wurde am Sonntag nun ein möglicher Täter festgenommen.

Wie der KURIER berichtete, war in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr Früh ein Fahrzeug in die Auslage des Geschäftslokals in der Jedleseer Straße gekracht. Danach wurde der Unfall-Pkw in Brand gesteckt, das Feuer breitete sich auf die gesamte Supermarkt-Filiale aus. Von den Insassen fehlte am Samstag noch jede Spur.