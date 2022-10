Auto krachte in Auslage: Supermarkt in Floridsdorf im Vollbrand

Eine folgenschwere Kettenreaktion löste in der Nacht auf Samstag ein Unfall in Wien Floridsdorf aus. Gegen 4.15 Uhr krachte ein Pkw in die Auslage eines Geschäftslokals.

In weiterer Folge geriet das Unfallfahrzeug in Vollbrand, der sich dann auch auf den gesamten Supermarkt ausbreitetet. Die Berufsfeuerwehr Wien übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

LKA ermittelt, Täter gesucht

Wie es zu dieser Kollision kam, ist laut LPD Wien aktuell noch unklar. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt. Unklar sind aber nicht nur die Umstände des Unfalls, sondern auch wer diesen verursachte - die Insassen dürften nach der Kollision geflüchtet sein.

Die Wiener Polizei ersucht alle Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, um Hinweise unter 01-31310-33800.