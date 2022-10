Wohnungsbrand in Wiener Neudorf: Feuerwehr rettete Frau aus Gebäude

Bei einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden. Die Einsatzkräfte entdeckten die 64-Jährige reglos auf dem Boden liegend, sie musste reanimiert werden.

Die Feuerwehr brachte die Wohnungsbesitzerin mithilfe eines Hubrettungsfahrzeuges über das Dach in Sicherheit. Die Frau wurde ins Landesklinikum Mödling transportiert. Weitere Bewohner wurden evakuiert, berichteten Polizei und Feuerwehr.