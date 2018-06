Studie plädiert für Busterminal am Wiener Verteilerkreis

Vassilakou hatte diese Fläche als Alternative in Betracht gezogen, weil sich das rot regierte Favoriten vehement gegen einen internationalen Fernbusterminal am Verteilerkreis wehrt. Zusätzliche Busse könnten das Verkehrschaos im Bereich des Kreisverkehrs verschlimmern, argumentiert die Bezirksvorstehung. Mit dem Bezirk sollen nun weitere Gespräche geführt werden, heißt es aus dem Büro von Vassilakou.

Die Diskussion um den Terminal zieht sich bereits über mehrere Jahre. 2014 stellte Vassilakou angesichts der damaligen Kritik an dem dunklen, zugigen Vienna International Busterminal (VIB) unter der Südosttangente in Erdberg einen modernen Busbahnhof in Aussicht. Er soll den gesamten internationalen Busverkehr nach und von Wien aufnehmen, der zur Zeit an drei Standorten (Erdberg, Stadioncenter, Waldmanngründe) abgewickelt wird.