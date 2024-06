Stromausfall: Shopping-Center in Wien öffnet erst am Samstag wieder

Am Donnerstag kam es zu einem Stromausfall im Bezirk Landstraße .

In einer Transformations-Station, kurz Trafo-Station, wird der Strom von einer sehr hohen Spannung auf eine niedrigere umgeleitet und anschließend weiter an die Kunden verteilt. In Wien und Umgebung gibt es insgesamt 11.000 dieser Stationen.

Verhältnismäßig klein

"Die Ursache für den Brand ist noch unklar", sagt Manuela Gutenbrunner, Unternehmenssprecherin der Wiener Netze. Es waren rund 400 Haushalte von dem Ausfall betroffen.