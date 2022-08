Schon wieder ein Stromausfall in Wien, diesmal nach Trafobrand

Die Serie der Stromausfälle in Wien reißt nicht ab. Am Donnerstagvormittag waren vorübergehend rund 1.000 Haushalte im 23. Bezirk ohne Strom.

Grund für den Ausfall war ein Brand in einer Transformatorstation in Mauer, sagte eine Sprecherin der Wiener Netze zum KURIER. Die Kollegen seien sofort ausgerückt und hätten die Versorgung für den Großteil der betroffenen Haushalte gegen 11.40 Uhr, also rund eine halbe Stunde nach Beginn der Störung, über eine andere Trafostation wieder hergestellt.

Rund 100 Haushalte waren jedoch auch zu Mittag noch ohne Stromversorgung. Es werde jedoch "mit Hochdruck" daran gearbeitet, auch diese wieder ans Netz zu bekommen, so die Sprecherin.

Die Ursache fĂĽr den Brand war vorerst nicht bekannt.