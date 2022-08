Kurzschluss in Wien: 2.000 Haushalte ohne Strom

Kurz nach 13.30 Uhr langte die St√∂rungsmeldung bei den Wiener Netzen ein: Ein Kurzschluss hatte dazu gef√ľhrt, dass rund 2.000 Haushalte in der Donaustadt pl√∂tzlich ohne Stromversorgung waren. Betroffen sind Bereiche in Hirschstetten, die St√∂rung konnte per Fernwartung nicht behoben werden. Eine Sprecherin des Unternehmens best√§tigte gegen√ľber dem KURIER, dass Techniker vor Ort aktuell an der Behebung des Schadens arbeiten.

√úblicherweise dauere es im Schnitt rund 90 Minuten, bis ein derartiger Schaden behoben werde, so die Sprecherin: "Die meisten Gassen und Stra√üen in Wien k√∂nnen von zwei Seiten aus mit Strom versorgt werden." Im Falle einer St√∂rung komme es zu einer Umleitung des Stromzuflusses √ľber ein anderes Kabel bzw. andere Umspannwerke und Trafostationen.

Auf der Website der Wiener Netze sind aktuelle Störungen und ihr Status permanent abrufbar: www.wienernetze.at/stoerungsmeldung.

Erst am Montagvormittag hatte ein gro√üfl√§chiger Stromausfall den Tiroler Zentralraum vor√ľbergehend lahmgelegt (siehe Artikel unten).