Großflächiger Stromausfall in Innsbruck und Umland

Kurz vor elf Uhr brach am Montagvormittag in der Innsbrucker Innenstadt das Stromnetz zusammen. Geschäfte und Lokale waren plötzlich dunkel, Lifte außer Betrieb. Betroffen war aber nicht nur das Zentrum, sondern die ganze Landeshauptstadt und auch ein großer Teil des Umlands.

Um 12.30 Uhr berichtete die Tinetz, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Der Auslöser für den großflächigen Ausfall: Bei Umbauarbeiten im Umspannwerk Ost in Innsbruck kam es laut dem Netzbetreiber am Montagvormittag zu einer Schutzauslösung und in der Folge zu einem großflächigen Versorgungsausfall im Zentralraum.

34 weitere Gemeinden ohne Strom

Neben der Landeshauptstadt (circa 100.000 Haushalte) waren 34 weitere Umlandgemeinden zeitweilig ohne Strom. Insgesamt waren rund 140.000 Haushalte betroffen.

„Der Fehler konnte sehr schnell gefunden und behoben werden. Nach circa 30 Minuten war ein Großteil der betroffenen Netzkunden wieder versorgt“, informiert Christian Ammer, Tinetz-Abteilungsleiter für die Systemführung Netze.

In der Innsbrucker Innenstadt dauerte der Spuk etwa eine halbe Stunde, andere Teile der Stadt waren länger ohne Strom. "Die Zuschaltungen erfolgen gebietsweise", erklärte Roland Tiwald von den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB). Der Strom sei aber in ganz Innsbruck wieder vorhanden.